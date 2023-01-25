AYM'den, HDP davasının ertelenmesi talebine ret

Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'nin "dava seçim sonuna ertelensin" talebinin reddine karar verilmesini istedi.

POLİTİKA 25.01.2023, 12:41
AYM'den, HDP davasının ertelenmesi talebine ret

 HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.

AYM RAPORTÖRÜ TALEBİN REDDİNİ İSTEDİ
Anayasa Mahkemesinde başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör çalışmasını bitirdi. 

Raportör, "Mahkeme gündemine hakim, dosya yeterince hacimli, talep reddedilmeli" dedi. 

Yüksek Mahkemede görülen bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilişkin raportör raporunun tamamlamasının ardından üyelerin, başvuruyu yarın ele alması bekleniyor.

HAZİNE HESAPLARINA BLOKE KONULDU 
Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı.

HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Süperhaber

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