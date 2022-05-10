Asgari ücrete flaş zam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek açıkladı

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından alınan akrarları açıkladı. Başkan Erdoğan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren müjdeyi duyurdu.

'BİRAZ DAHA İYİLEŞTİRECEĞİZ'

Erdoğan açıklamasında, ''Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.'' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Hedeflerime ulaşmamıza bir el uzatımı mesafe kaldığı bu kritik aşamada vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız.

Bir yandan enflasyonu dizginleyecek tedbirler alırken, diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede yılbaşında asgari ücretten, işçi memur ve emekli maaşlarına kadar, geniş bir alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Haziran ayı itibariyle başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla da insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

'FIRSATÇILIKTAN KAYNAKLANAN FİYAT ARTIŞLARI AHLAK MESELESİDİR'

Fırsatçılara tepki gösteren Başkan Erdoğan, ''Enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar, ürün maliyetlerinde ciddi artışlara yol açıyor. Bununla birlikte bazı ürünlerdeki artışlar, ne enerji, ne döviz kuruyla izah edilecek seviyelerdedir. Aç gözlülükten, fırsatçılıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil, ahlak meselesidir.'' açıklamasını yaptı.

HABER7