Altılı Masa'nın ortağı cumhurbaşkanı adaylığı için isim verdi: Tam kazanacak aday

Seçimler için 14 Mayıs'ın işaret edilmesi gözleri henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan 6'lı masaya çevirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin gündeme geldiği masada 6 liderin hangi isim üzerinde karar kılacağı merakla beklenirken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan sürpriz bir çıkış geldi.

"KILIÇDAROĞLU KAZANACAK ADAY"

6'lı Masa'nın ortaklarından olan Uysal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktığını ifade ederek "Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin" dedi.

"ADAY AÇIKLANMALI" ÇAĞRISI

Açıklamasının devamında adayın bir an önce açıklanması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Türkiye seçim psikolojisine Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile öngörülenden erken girdi. Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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