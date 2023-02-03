Altılı Masa'nın adayı kim olmalı? Son seçim anketinde sürpriz sonuç!

ASAL Araştırma, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğini sordu. 2 bin 520 kişi ile Ocak ayında yapılan ASAL anketinden CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu açık ara birinci çıktı.

POLİTİKA 03.02.2023, 20:00 03.02.2023, 20:02
Altılı Masa'nın adayı kim olmalı? Son seçim anketinde sürpriz sonuç!

Asal Araştırma, 2023 Ocak ayı anketinde seçmene, 'Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?' diye sordu. Anket, 2 bin 520 kişi ile Ocak ayında gerçekleştirildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Altılı Masa için en çok tercin edilen aday CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

ASAL anketinde Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada yer alırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal listede kendilerine yer bulamadı.

Ankate göre Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 44 Kemal Kılıçdaroğlu derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 25 oranında destekle ikinci oldu. İBB Başkanı İmamoğlu yüzde 11 ile 3. sırada yer alırken; İyi Parti lideri Meral Akşener yüzde 6 oranında destek aldı.

internethaber

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 22 23
13. Altay 22 20
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15