Altılı Masa'nın adayı kim olmalı? Son seçim anketinde sürpriz sonuç!

Asal Araştırma, 2023 Ocak ayı anketinde seçmene, 'Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?' diye sordu. Anket, 2 bin 520 kişi ile Ocak ayında gerçekleştirildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Altılı Masa için en çok tercin edilen aday CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

ASAL anketinde Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada yer alırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal listede kendilerine yer bulamadı.

Ankate göre Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 44 Kemal Kılıçdaroğlu derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 25 oranında destekle ikinci oldu. İBB Başkanı İmamoğlu yüzde 11 ile 3. sırada yer alırken; İyi Parti lideri Meral Akşener yüzde 6 oranında destek aldı.

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