Ali Babacan seçim kararını açıkladı! DEVA Partisi, kendi adı ve logosuyla seçime girecek
Millet İttifakı'nda ilk ayrılık gerçekleşti... DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DEVA Partisinin önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararı aldığını duyurdu. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın daha önceki sözlerinden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun oldukça rahatsız olduğu ifade edilmişti. İşte son dakika haberinin detayları...
Millet ittifakı içerisinde seçime girmesi beklenen DEVA Partisi'nden son dakika açıklaması geldi! Partinin Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA'nın önümüzdeki seçimlere kendi ismiyle kendi logosuyla katılacağını duyurdu.
Ali Babacan'ın tweeti sonrasında altılı masada ilk yol ayrımı gerçekleşmiş oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yolunuz açık olsun' sözünden sonra
'GEZİ DAVASINDA MAĞDUR DEĞİLİM'
'Gezi davasında her kim benim müşteki olduğumu söylüyorsa bu doğru değil. Benim defalarca açıklamam var mağdur olmadığımı ifade eden. Televizyonlarda yazıp çizen kişiler gazetecilik görevlerini yerine getirmiyor demektir. Bunda artık bir kasıt görmeye başladım. Herkesin işini dikkatli ve düzgün yapmasını tavsiye ediyorum.
'BİZ BU KONUYU TAKİP ETTİK...'
Biz bu konuyu takip ettik, senaryolar üretildi. Genel Merkez toplantısında da konuyu ele aldık. Kararımızı paylaştık. Yargının bağımsızlığı demokrasinin en temel ilkelerinden biridir. Yargı, yasama organından bağımsız olacaktır. Yargı, bağımsız değil rahat çalışamıyor.'
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