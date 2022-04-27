Ali Babacan seçim kararını açıkladı! DEVA Partisi, kendi adı ve logosuyla seçime girecek

Millet ittifakı içerisinde seçime girmesi beklenen DEVA Partisi'nden son dakika açıklaması geldi! Partinin Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA'nın önümüzdeki seçimlere kendi ismiyle kendi logosuyla katılacağını duyurdu.

Ali Babacan'ın tweeti sonrasında altılı masada ilk yol ayrımı gerçekleşmiş oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yolunuz açık olsun' sözünden sonra

'GEZİ DAVASINDA MAĞDUR DEĞİLİM'

'Gezi davasında her kim benim müşteki olduğumu söylüyorsa bu doğru değil. Benim defalarca açıklamam var mağdur olmadığımı ifade eden. Televizyonlarda yazıp çizen kişiler gazetecilik görevlerini yerine getirmiyor demektir. Bunda artık bir kasıt görmeye başladım. Herkesin işini dikkatli ve düzgün yapmasını tavsiye ediyorum.

'BİZ BU KONUYU TAKİP ETTİK...'

Biz bu konuyu takip ettik, senaryolar üretildi. Genel Merkez toplantısında da konuyu ele aldık. Kararımızı paylaştık. Yargının bağımsızlığı demokrasinin en temel ilkelerinden biridir. Yargı, yasama organından bağımsız olacaktır. Yargı, bağımsız değil rahat çalışamıyor.'