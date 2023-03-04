Akşener'in çağrısına İmamoğlu ve Yavaş'tan aynı anda ortak yanıt geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday tartışmaları sonrasında beklenen açıklamayı yapmış, anketleri işaret ederek halkın istediği adayın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu savunmuştu.

İmamoğlu ve Yavaş, gece saatlerinde birbirlerini etiketleyerek paylaştıkları sosyal medya mesajlarıyla Akşener'e kapıyı kapattı.

Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı destek mesajı verdi.

Mansur Yavaş:

Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.

ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise şunları söyledi:

Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur.

Ensonhaber