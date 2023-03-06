Akşener, 6'lı Masa'ya tekrar oturmak için tek şart sundu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geri dönme koşulunu açıkladı. Masadan kalkmadığını, kaldırıldığını söyleyen Akşener, "'Bu seçimi kazanmak istiyorsak İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ile yola çıkmalıyız' dedim. Kılıçdaroğlu, milletin bu isteğini kabul ederse gurur yapmadan, hiçbir şey olmamış gibi o masaya geri dönerim" dedi.

POLİTİKA 06.03.2023, 09:46
Akşener, 6'lı Masa'ya tekrar oturmak için tek şart sundu

6'lı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bundan sonra nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinde direten Akşener, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA BİR ŞARTI VAR
Akşener'le yaptığı görüşmeyi Habertürk yayınında anlatan Yılman, İYİ Parti liderinin olayların buraya gelmesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdiğini aktardı. Meral Akşener, masaya dönmesi için Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmesini şart koştu.

"KİŞİSEL ÇIKARLARIM İÇİN KİMSEYLE PAZARLIK YAPMADIM"
Akşener, Yılman'a şunları söyledi: "Ben kişisel çıkarlarım için hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa gelsin evimi taşlasınlar. Bu iki ismin karşılığı benden de, Kemal Bey'den de, diğer isimlerden de çok yüksek.

"SEÇİMİ KAZANMAK İSTİYORSAK YAVAŞ VEYA İMAMOĞLU'YLA YOLA ÇIKMALIYIZ"
Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum. Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim.

"GURUR YAPMADAN O MASAYA GERİ DÖNERİM"
Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Masa ya da Kemal bey benim değil milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim. Yeter ki biz bu seçimi alalım, yeter ki Erdoğan'ı gönderelim. Ben masadan kalkmadım, kaldırıldım."

NE OLMUŞTU?
6'lı Masa'da kendilerine dayatılan Kılıçdaroğlu ismini kabul etmediklerini söyleyen Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na seslenerek şunları söylemişti: "Son noktada altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür. Biz imzamızın ve sözümüzün arkasındayız. Ancak ne kumar ne noter masasında olmayacağız. Yeni asrı göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz. İnatla ve ısrarla biz demeye devam edeceğiz.

"MİLLETİMİZ SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR"
Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır."

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise, bu gelişmelerin ardından toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıdan sonra iki belediye başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkça ilan etmişti.

Haberler.com

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