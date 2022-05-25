AK Parti’de görev değişimi! AK Parti Grup Başkanvekilliğine flaş atama...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki programada konuk olmuş, BAE ile ilişkiler için "Benim şöyle bakmam lazım. Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye'yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ: SÖZLERİ PARTİ GÖRÜŞÜNÜ YANSITMAMAKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Cahit Özkan'ın BAE ilgili sözleri hakkında Twitter hesabından açıklama yapmış, Özkan'ın söylediklerinin AK Parti'nin görüşlerini yansıtmadığını belirtmişti:

"Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir."

ÖZKAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında; Cahit Özkan'ın görevden alınmasına karar verilmişti.

Özkan'ın yerine; TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un getireleceği ifade edilmişti.

CAHİT ÖZKAN'IN YERİNE GEÇEN İSİM BELLİ OLDU

Bugün AK Parti Grup Başkanvekilliği için yapılan seçimde Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partililerin oylarını alarak Özkan'ın görevine getirildi.

Yılmaz Tunç'tan boşalan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı koltuğuna ise, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Abdullah Güler atandı.

CAHİT ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA: ASLOLAN MAKAM VE MEVKİ DEĞİL

Kararın ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Cahit Özkan, "Aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır" dedi:

"Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, dört yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. AK Parti'de aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim. Saygılarımla"

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

1971 Yılında Bartın ili Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğdu. Babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı. İlkokulu köyünde, Orta ve Lise öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Askerliğini Ege Deniz Bölge Komutanlığında tamamladı. Mesleği Avukat.

1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Pendik Belediye Meclis Üyeliği, 2001-2007 yılları arasında AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23-24-25-26-27. Dönemler Bartın Milletvekili seçildi. 2007-2018 yılları arasında TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği ve Sözcülüğü, 2007-2009 yılları arasında AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanvekilliği, 2009-2018 yılları arasında AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği, 2010-2012 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve 2012'den bu yana AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

TBMM 26. Yasama döneminde "Başta Cinsel İstismar olmak üzere Çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılması amacıyla kurulan" Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanlığını, 24.Yasama Döneminde 17-25 Aralık Yargı Darbesi girişimi sonrasında TBMM'de kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, Soma'da meydana gelen Maden kazasının ardından kurulan Maden Kazalarının Araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, 23. Yasam Döneminde Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun sözcülüğünü yürüttü.

TBMM'deki aktif çalışmalarının yanısıra Bartın'da şehir, belde ve köy demeden her noktada hemşehrileri ile buluşmayı hiç ihmal etmedi. Görev yaptığı sürede Bartın'a AK Parti hükümetlerinin avantajlarını yaşattı. 7,5 milyar lira tutarındaki kamu yatırımının Bartın'a kazandırılmasında ve devam eden 7,5 milyar lira tutarında yeni yatırımın da programa alınarak inşa aşamasına gelmesinde öncülük etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Tunç, evli ve üç çocuk babasıdır.

HABER7