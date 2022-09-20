AK Parti Van teşkilatı gazetecilerle buluştu

İpekyolu ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, teşkilatlarıyla birlikte ciddi bir saha çalışmasına çıktıklarını söyledi.

Program çerçevesinde her gün bir ilçe ve o ilçelere bağlı köyleri ziyaret ettiklerini belirten Gülaçar, şöyle konuştu:

"Allah'a hamdolsun bu millet yapılan hizmetlerin farkında. En ücra köyümüze, mezramıza, mahallemize biz iktidar olarak, hükümet olarak, parti olarak ulaşıyoruz, gidiyoruz. İnsanlarla birebir hemhal oluyoruz onların sorunlarını, taleplerini alıyoruz. Birinci elden bizzat onların huzurunda ilgili makamlarla görüşüp o sorunu giderme yoluna gidiyoruz. Bu çalışmaları yaparken de saha izlenimimiz son derece olumlu ve güzel bir havayı ifade ediyor."

Türkmenoğlu ise yaz çalışma programlarını milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkan ve yönetimleri ile birlikte yürütmeye devam ettiklerini aktardı.

Hazırladıkları stratejik eylem planı kapsamında 96 bin hane, 34 bin esnaf, 352 sivil toplum kuruluşu temsilciliklerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerle seçmenin fikir, düşünce ve tavsiyelerini aldıklarını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e girerken, ilimiz ve ülkemizin büyümesi, daha güçlü olması, refah düzeyinin yükselmesi için tüm Van halkımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır ülkemizin her köşesine, her alanda devrim niteliğinde yatırımlar gerçekleştirildi. AK Parti İktidarımızda Van ilimize de 40 Milyar liralık yatırım gerçekleşmiştir.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla sosyal devlet anlayışımızın gereği, Van'ımızda 14 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın destekleri en kılcal noktalara kadar ulaşmaktadır. 2021 yılında 135 bin 782 hane yardımlardan faydalanmıştır. 2022 yılında 21 bin 261 yaşlımıza 154 milyon 663 bin 774 lira destek verilmiştir.

14 bin 958 engelli vatandaşımıza 104 milyon 103 bin 504 lira yardım yapılmıştır. 94 bin 800 haneye elektrik tüketim desteği, 117 bin 463 haneye kömür yardımı desteği, 6 bin 522 haneye doğalgaz tüketim desteği, 11 bin 922 anneye doğum yardım desteği ve bu bağlı olarak birçok alanda sosyal yardım destekleri dağıtılmaktadır. Şehrimizin en önemli geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılıkta üreten çiftçimize tarihimizin en yüksek mali desteği sağlanmıştır. 2002 yılında 39 milyon lira tarım desteği verilirken 2021 yılında 210 milyon lira tarım desteği verilmiştir."

Toplantıya, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile teşkilat üyeleri katıldı. AA