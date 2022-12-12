AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal TBMM Genel kurulunda konuştu

DAP’ın Van’ın da aralarında yer aldığı 15 ilden oluştuğunu belirten Kartal, bölgede birçok projeye finansman desteği sağladığını söyledi. DAP’ın 2013 yılından bugüne kadar 2.187 adet projeyi desteklediğine vurgu yapan Kartal, bu projeler için toplam 2 Milyar 600 milyon TL ödeme yapıldığını aktardı.

İşte Van Milletvekili İrfan Kartal’ın TBMM’de yaptığı o konuşma:

Yüce Meclisi ve vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Merkezi bir teşkilat olan DAP İdaresi 2011 yılında kurulmuş olup görev alanı Van’da dâhil olmak üzere toplam 15 ilden oluşmaktadır.

DAP Doğu Anadolu Bölgesi’nin sosyal, ekonomik, çevresel ve kentsel kalkınmasını hızlandırmak ile bölgenin gelişmişlik seviyesini artırmak amacıyla kurulmuştur.

Değerli Milletvekilleri;

Hükümetimiz bölgemize büyük önem vermektedir. Bölgemizi her alanda daha yaşanabilir bir hale getirmek amacı doğrultusunda DAP İdaresi kurulmuştur. İdare faaliyete başladığı 2013 yılından itibaren çeşitli sektörlere yönelik programlar uygulayarak bölgede birçok projeye finansman desteği sağlamıştır.

Bu kapsamda; Tarımsal Sulama ve Hayvansal Sulama, Tarihi Kent Bölgeleri ve Güneş Enerjisini Destekleme gibi başlıca programları finanse etmiştir.

2013 yılından bugüne kadar 2.187 adet projeyi destekleme kapsamına almış olup bu projelere toplam 2 Milyar 600 milyon TL ödenek tahsis etmiştir. Tarımsal Sulama Projeleri kapsamında; 2013-2022 yılları arasında DAP İllerinde toplam 979 adet proje desteklenmiştir.

Projelerin tamamlanması ile 4.738 km kanal inşa edilerek 210 bin hektar alanda sulama altyapısı iyileştirilmiştir. Bölgemizde ekilebilir alanların atıl olmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu proje kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilerimiz için can suyu olmuştur.

2014-2022 yılları arasında Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi kapsamında toplam 446 adet makina ve ekipman desteği sağlanmış, bölge çiftçilerimize 1.815 ton yem bitkisi tohumu dağıtılmıştır. Böylece yem maliyetinin düşürülmesi hedeflenmiştir.

Yine 2014-2022 yılları arasında 308 adet hayvan içme suyu projesine destek verilmiştir. Ayrıca 2015-2022 yılları arasında toplam 41.621 adet sıvat dağıtılmıştır.

Bu projeler ile et ve süt gibi stratejik gıdalarda verimin artırılması yoluyla bölgede temel sektör olan hayvancılığın daha cazip hale getirilmesi sağlanmıştır. DAP kapsamında 38 adet Canlı Hayvan Pazarı ve 39 adet Kesimhane yapımına destek sağlanmıştır.

DAP kapsamında 3 Adet Çiftçi Eğitim Merkezi kurulmuş ve eğitimlere yaklaşık 14.000 çiftçi kardeşimiz katılmıştır.

DAP İdaresi, bölgemize yalnızca tarım alanında destek sağlamayıp, kalkınmanın insana yatırım amacıyla bölgenin sosyal alanda birikimini artıracak, kültürel, tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkaracak projeleri de desteklemiştir.

Bölgede yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin okumaya ilişkin ilgilerinin artırılması ve nitelikli vakit geçirebilmeleri amacıyla toplam 43,2 milyon TL kaynakla 192 proje kapsamında semt kütüphaneleri kurulmuştur.

Van’da ve diğer illerimizde Tarihi kimliğe sahip alanların canlandırılarak ekonomiye ve turizme kazandırılması amacıyla 40,1 milyon TL bütçeyle 32 adet proje desteklenmiştir.

Bölgemizde bilim ve fikir atölyeleri kurulmuş, 8 adet gençlik merkezi, 3 adet kültür ve sanat evi, 1 adet spor kompleksi ve 1 adet kadın ve toplum merkezi kurulmuştur.

Değerli Milletvekilleri;

DAP İdaresinin 2022 yılı proje bütçesi toplam 287 Milyon 806 bin TL olup, Bölgemize çok önemli katkılar sunmuştur.

Ayrıca DAP İdaresi seçim bölgem olan Van’da da birçok önemli projeye destek sağlamıştır. Toplam 127 projeye 144 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

Ülkemizde önemli bir mesele olarak çözüm bekleyen, bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi konusunda Kalkınma İdareleri ve Ajanslar çok kıymetli işler yapmaktadırlar. Bölgemizin gelişmesi adına üreten, teşvik eden ve destekleyen başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü, DAP İdaresi Başkanı ve tüm çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

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