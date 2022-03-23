AK Parti'li Kandemir: Vanlı hemşehrilerimiz, sandıklarda bize sahip çıkın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkanlığı Başkan Yardımcısı MKYK Üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahad Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililerin katılacağı partisinin Van İl Başkanlığı istişare toplantısı için kente geldi. Ferit Melen Havalimanı'nda Türkmenoğlu ve partililerce karşılanan Kandemir, daha sonra il başkanlığına geldi. Parti binası önünde kendisini meşalelerle karşılayan partilililere hitap eden Kandemir, Van'ın sadece bölgenin değil; aynı zamanda ülkenin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

'GENÇLİK ŞÖLENİMİZİ VAN'DA YAPACAĞIZ'

Van'ın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kandemir "Önümüzdeki mayıs ayında Türkiye'deki gençlik şölenimizi büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı'mız öngörürlerse, nasip olursa Van'da yapacağız. Niçin Van'da yapıyoruz, biliyor musunuz? Türkiye'nin en genç şehirlerinden bir tanesi; Van. Ne zaman gelsek Van'a, bu kentin gönlünün güzelliğini, samimiyetini, kuşatıcılığını, Van'ın bu topraklardaki, bu coğrafyadaki en temel değerleri nasıl taşıdığına şahitlik ediyoruz. Bunun için de mutlu oluyoruz. Onun için teşekkür ediyoruz" dedi.

'VAN, LİDERİMİZİ BAĞRINA BASTI'

Oy çağrısı da yapan Kandemir "Van'da 2023'te muhteşem bir zafer bekliyoruz. Son seçimlerde, yerel seçimlerde Van tarihinde aldığımız en yüksek oylardan bir tanesini aldık. Ama istiyoruz ki; 2023'te teşkilatımızın bu cansiparane mücadelesi; Türkiye'de, bölgede verdiğimiz gayrete şahitlik eden Vanlı hemşehrilerimiz, sandıklarda bize sahip çıksın. Tayyip Erdoğan'ın, Genel Başkanı'mızın gönlünün en çok attığı şehirlerden bir tanesi Van'dır. Ne zaman Van'a niyetlensek, Genel Başkanı'mızı bir heyecan sarar. İl kongresine geldiğimizde Vanlı hemşehrilerimiz muhteşem bir karşılama yaptı. Sokaklar, caddeler, binalar adeta liderimizi bağrına bastı" diye konuştu.

'SIKINTILARIN, DERTLERİN FARKINDAYIZ'

Van'ı ayrı sevdiklerini yineleyen Kandemir "Ülke olarak sıkıntılarımız var, dertlerimiz var. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor zamanlar var. Bunun farkındayız. Bunları çözmek için gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Van'da İl Başkanı'mın başkanlığında güzel bir teşkilatımız var. Belediyelerimizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla el ele vereceğiz, hemşehrilerimize anlatacağız. İstiyoruz ki; Van'da Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı ağırlayalım. Teşkilatımızın müthiş bir mücadele verdiğini görüyorum" ifadelerini kullandı. Kandemir, daha sonra partisinin basına kapalı istişare toplantısına katıldı. (DHA)