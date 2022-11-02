AK Parti Erciş ilçe başkanı belli oldu! İşte atanan isim
Geçtiğimiz haftalarda istifa eden AK Parti Erciş İlçe Başkanı İzzet Albayrak’ın yerine kimin atandığı belli oldu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından AK Parti Erciş ilçe başkanlığına Muhlis Yeşilbaş atandı.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına atanan İzzet Albayrak, ilçe başkanlığından istifa ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. İzzet Albayrak’ın yerine kimin atanacağı merak konusu olurken, AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşımda Muhlis Yeşilbaş’ın atandığını duyuruldu.
İZZET ALBAYRAK’IN YERİNE MUHLİS YEŞİLBAŞ ATANDI!
AK Parti Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Van ilimizin Erciş İlçe Başkanlığına Muhlis Yeşilbaş atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı İzzet Albayrak’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz” denildi.
Şehrivan Gazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|11
|11
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|11
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Manisa FK
|10
|16
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9