AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etti!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve vekillikten istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fakıbaba, "Siyasi ve ahlaki anlayışımla uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" dedi. Fakıbaba açıklamasının devamında da "Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

POLİTİKA 20.10.2022, 11:04
AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etti!

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'den ve vekillikten istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fakıbaba, "AK Parti Üyeliği ve Milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı Milletime saygılarımla arz ediyorum" dedi.

Fakıbaba'nın paylaşımı şöyle:

"BU FIRSATI BANA VEREN BÜTÜN BÜYÜKLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"2003’te üyesi olduğum AK Parti’de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına teşekkür ediyorum.

Bu yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm.

"BERABER OLMAYACAĞIM İÇİN DE MUTLUYUM"
Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.

AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?
Şanlıurfa / Birecik - 1951, Ali, Rızkiye.

Tıp Doktoru, Genel Cerrahi Uzmanı; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde ihtisas yaptı. Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesinde gözlemci olarak bulundu. Iğdır ve Birecik Devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı. 2 dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

25 ve 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 65. Hükûmette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babasıdır.

mynet

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