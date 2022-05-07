6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı

Saha çalışmaları kapsamında CHP ve DEVA Partisi ile Demokrat Parti'de genel başkanların mitingleri planlanmaya başlandı. İYİ Parti, Saadetve Gelecek partileri de esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) buluşmalarını artırmayı hedefliyor.

CHP'NİN İLK MİTİNGİ BURSA'DA

Erken seçim talebiyle ilk mitingini geçtiğimiz yılın sonunda 4 Aralık'ta Mersin'de düzenleyen CHP, bu aydan itibaren mitinglere devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Milletin Sesi" sloganıyla düzenleyeceği ikinci miting 21 Mayıs'ta Bursa'da gerçekleştirilecek. CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Önümüzde iki haftalık bir süreç daha var. Daha önce Mersin'de yaptığımız gibi Bursa mitingi için de milletvekillerimiz ve parti meclisi üyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

SANDIK GÖREVLİLERİ NEREDEYSE HAZIR

Bursa'nın ardından her ay bir bölgede miting düzenlemeyi hedefleyen CHP, diğer yandan seçim güvenliğine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu doğrultuda CHP'nin sandık başında duracak kişilerin yüzde 98,5'ini belirlediği öğrenildi. CHP'de il ve ilçe teşkilatları da yaz boyunca esnaf ve vatandaş buluşmalarını artırmayı hedefliyor.

AKŞENER HALK BULUŞMALARINA DEVAM EDECEK

İYİ Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener'in miting takvimi henüz netleşmedi. Ancak Akşener, mitinge dönüşen il ziyaretlerine devam edecek. Akşener, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Karaman'da halkla buluşacak ve ilçe ziyaretlerinde bulunacak. Akşener'in, il ziyaretlerini miting adı altında düzenlemediğini ifade eden partili yetkililer, "Ancak esnaf ve vatandaşın genel başkanımıza ilgisi yoğun olunca zaman zaman bu ziyaretlerimiz, miting havasında geçiyor" diyor. Akşener'in Mayıs ve Haziran ayı içerisinde il ziyaretlerini daha da sıklaştıracağı ve gidilecek iller üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

DEVA PARTİSİNDEN "EKONOMİ MİTİNGLERİ

"Miting hazırlıklarına başlayan diğer bir parti ise DEVA. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk olarak 21 Mayıs'ta Gaziantep'ten halka seslenecek. Babacan'ın, Kılıçdaroğlu gibi bölgesel mitinglere devam edeceği belirtiliyor. DEVA Partisi, mitinglerle eş zamanlı olarak sorunların çözümü için eylem planları da açıklayacak. İlk olarak 10 Mayıs'ta "Yüksek Öğretim Eylem Planı" tanıtımını yapacak olan Babacan, farklı konulardaki eylem planlarını açıklamaya devam edecek.

DEMOKRAT PARTİ KARADENİZ'DEN BAŞLAYACAK

Demokrat Parti de miting hazırlıklarını başlattı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ilk olarak bu ay içerisinde Karadeniz'de bir ilde miting yapması planlanıyor. Uysal'ın daha sonra farklı bölgelerde mitinglerine devam edeceği belirtiliyor. Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, "Bir gonk vuruldu, bundan sonraki her gün artık seçim günü" dedi.

SAADET'TEN "SENİNLE OLUR" KAMPANYASI

Pandemi nedeniyle "Geçim İttifakı" kampanyasını ağırlıklı olarak çevrimiçi platformlarla yürüten Saadet Partisi ise yakın zamanda başlattığı "Seninle Olur" kampanyasını il ve ilçe teşkilatlarına yaymayı planlıyor. Bu doğrultuda Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Adil düzen ve insanca yaşam seninle olur" sloganıyla Mayıs ve Haziran aylarında çeşitli konferanslar düzenleyecek. Konferanslar, emekliler, köylüler, işçiler, ev kadınları ve gençler gibi farklı gruplara yönelik farklı içeriklerle gerçekleştirilecek. Şehir meydanlarında stantlar açacak olan Saadet Partisi il teşkilatları, aynı zamanda STK ziyaretlerini de sürdürecek.

DAVUTOĞLU DA ŞEHİR ŞEHİR GEZECEK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da il ziyaretlerini Mayıs ve Haziran aylarında artırmayı hedefliyor. İki gün boyunca Antalya'da Yörük şenliğine katılacak olan Davutoğlu, önümüzdeki hafta Mersin'e gidecek ve bu ilde üç gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak. Ardından Adıyaman'a gidecek olan Davutoğlu'nun Mayıs ayı içerisinde ziyarette bulunacağı iller arasında Kars ve Şırnak illeri de bulunuyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Genel Başkan Davutoğlu'nun bir yandan da diğer liderlerle birebir görüşmeleri yürüteceğine dikkat çekti. Davutoğlu'nun Haziran ayı itibariyle il ziyaretlerini sıklaştıracağını kaydeden Üstün, "Seçim öncesi son yaz, ve biz bu yazı son derece verimli kullanmak istiyoruz" dedi.