5'li masa'dan ortak açıklama! İşte alınan kararlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

LİDERLER OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Bunun üzerine Millet İttifakı’nın diğer 5 partisi, pazartesi yapılacak olan olağan Altılı Masa’nın 13’üncü toplantısı öncesi olağanüstü toplanma kararı aldı.

TOPLANTI 4,5 SAAT SÜRDÜ! ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Saadet Partisinin genel merkez binasında gerçekleştirilen toplantı, saat 17.00’de başladı. 5 saatlik toplantının ardından basın açıklaması yayımladı.

5 liderin ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'AYNI İSTİKAMETTE DEVAM...'

Millet İttifakı olarak, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.

Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakının belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz.

'YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Düne ve bugüne sıkışmadan, “Yarının Türkiye”sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.

Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir!

ADAY AÇIKLAMASI PAZARTESİ GÜNÜ

Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz.

Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantısının ardından, "Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor." paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında toplantının görüntülerinin bulunduğu video da yer aldı.

haber7