4 partiden oluşan yeni bir ittifak geliyor! Cumhurbaşkanı adayı için akıllarında bir isim var

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için partiler çalışmalarına devam ederken bir taraftan da ittifak görüşmeleri devam ettiriliyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ardından yeni bir ittifakın daha kurulacağı iddiası ise kulisleri hareketlendirdi.

ADAY OLARAK TANJU ÖZCAN'I DÜŞÜNÜYORLAR

Son olarak siyaset kulislerinde Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'den oluşan yeni bir ittifak kurulacağı öne sürüldü. İttifakın cumhurbaşkanı adayı olarak da CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın düşünüldüğü öne sürüldü.

PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti. Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yapmıştı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı tepki çekmişti. Bu diyalogun ardından Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç sebebiyle sevk edildiği yüksek disiplin kurulunda 1 yıl süreyle ihraç edilmişti.

ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha önce de 6'lı Masa liderlerine göndermek üzere yazdığı mektubu canlı yayında okumuş ve "Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana uymaktadır. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz." demişti.

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