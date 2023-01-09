2023 yılının ilk Kabine toplantısı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

2023 yılındaki ilk kabine toplantısı bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.

EYT düzenlemesi

Çalışma hayatına yönelik düzenlemelerin görüşüleceği toplantıda, Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi gündemde olacak.

Düzenleme ile birlikte 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

Enflasyon ile mücadele

Enflasyon ile mücadele de masadaki başlıklardan biri olacak.

Enflasyonda devam eden düşüşün sürdürülebilirliği için yol haritası çizilecek.

Sözleşmeliye kadro

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde sona yaklaşılırken, AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

7. yargı paketi

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak olan bir diğer önemli konulardan biri de 7. yargı paketi olacak. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paket, Meclis'e gönderilecek.

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de masaya yatırılacak.

Ensonhaber