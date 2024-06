Genç kadının polise verdiği ifadeler şok etkisi yarattı.

Parti Sonrası Kabus!

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde tanışan Hasan Can Kaya ve 23 yaşındaki Nazlıcan A., geceyi komedyenin Levent'teki evinde geçirdi. Genç kadının iddiasına göre, Kaya tarafından uyuşturucu verilen Nazlıcan A., evden çıkmasına izin verilmediğini söyleyerek polisten yardım istedi.

"Bana Madde Verdiler, Evden Çıkmama İzin Vermiyor!"

Gece saat 04.00 civarında Beşiktaş Levent'te meydana gelen olayda, Nazlıcan A., Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu ve evden çıkmak istedi. Ancak, iddiaya göre Kaya, genç kadının çıkmasına izin vermedi. Arkadaşına mesaj atan ve canlı konum gönderen Nazlıcan A., "Bana madde verdiler, evden çıkmama izin vermiyor" dedi.

Genç Kadın Polis Eşliğinde Evden Çıkarıldı

Nazlıcan A.'nın mesajlarını gören arkadaşı hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Beşiktaş polisi, canlı konumdan genç kadının yerini tespit ederek eve baskın düzenledi. Nazlıcan A., polis eşliğinde evden çıkarıldı ve karakola götürüldü.

Şikayetçi Olmayan Genç Kadın, Kaya Serbest Bırakıldı

Karakolda ifadesi alınan Nazlıcan A., Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini ve evden çıkmasına izin vermediğini söyledi. Ancak genç kadın, Hasan Can Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti. Bu nedenle Hasan Can Kaya, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hasan Can Kaya'dan İddialara Yanıt

Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların tamamının yalan olduğunu ve yasal yollara başvuracağını belirtti. "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim." diyerek olayın aslını açıkladı.

Tüm Gözler Hasan Can Kaya'da

Bu olay, Hasan Can Kaya'nın kariyerinde büyük bir sarsıntı yaratırken, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Gözler şimdi komedyenin yasal süreçte atacağı adımlara çevrildi.