Yeni günün başlamasıyla birlikte yatırımcılar ve vatandaşlar, finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Özellikle altın fiyatları, bu dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.
Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 804,20 TL'den, çeyrek altın ise 2 bin 804,20 TL seviyesinden işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise dün 2.558 dolar ile rekor kapanış gerçekleştirirken, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2.569 dolardan işlem görüyor.
ALTINDA YILIN REKORU
12 Eylül Perşembe günü 2 bin 749 lira olan gram altın, 13 Eylül Cuma günü 2 bin 803 liraya çıktı. Çeyrek altın da 4 bin 398 liradan, 4 bin 484 liraya çıktı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.803,0830
Satış: 2.803,5740
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.556,4100
Satış: 2.559,4000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.484,3000
Satış: 4.583,2700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.930,8900
Satış: 18.269,3700
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.945,78
Satış: 9.171,62
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.945,25
Satış: 18.284,93
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.540,92
Satış: 19.013,12
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.523,19
Satış: 2.351,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.570,68
Satış: 2.721,28