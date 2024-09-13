Yeni günün başlamasıyla birlikte yatırımcılar ve vatandaşlar, finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Özellikle altın fiyatları, bu dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.



Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 804,20 TL'den, çeyrek altın ise 2 bin 804,20 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise dün 2.558 dolar ile rekor kapanış gerçekleştirirken, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2.569 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA YILIN REKORU

12 Eylül Perşembe günü 2 bin 749 lira olan gram altın, 13 Eylül Cuma günü 2 bin 803 liraya çıktı. Çeyrek altın da 4 bin 398 liradan, 4 bin 484 liraya çıktı.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.803,0830

Satış: 2.803,5740

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.556,4100

Satış: 2.559,4000

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.484,3000

Satış: 4.583,2700

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 17.930,8900

Satış: 18.269,3700

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 8.945,78

Satış: 9.171,62

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 17.945,25

Satış: 18.284,93

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 18.540,92

Satış: 19.013,12

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.523,19

Satış: 2.351,67

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.570,68

Satış: 2.721,28