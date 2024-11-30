Asgari ücret zammı pazarlığı için geri sayım başladı. Komisyonun ilk toplantısının tarihi dün netleşti. Milyonların maaş zammı için görüşmeler 10 Aralık'ta başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, patronları Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.
Asgari ücret zammı için farklı tahminler ortaya atılıyor.
İş dünyasından siyasi partilere kadar birçok kesim çeşitli rakamları gündeme getirmeye devam ediyor.
ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP
Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası'nın 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 44, 2025 enflasyon tahmini ise yüzde 21.
İŞÇİLER NE KADAR BEKLİYOR
İşçi kesimi zammın yılsonu enflasyon tahminine göre belirlenmesini istiyor. Bu nedenle işçiler, asgari ücrete yüzde 45 zam bekliyor. Ancak iş dünyasının ise farklı önerisi var.
PATRONLARIN TEKLİFİ BELLİ OLDU
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre patronların pazarlık masasına gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyonun ortalamasıyla geleceği öne sürüldü.
Patronlar, yüzde 44 ile yüzde 21'in ortalaması yani yüzde 32,5'lik zam önerecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Böylece pazarlığın yüzde 32,5'ten başlaması bekleniyor. İşçi kesimi ile patronların orta yolda buluşması bekleniyor.
İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:
Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira
Yüzde 35: 22 bin 952 lira
Yüzde 36: 23 bin 122 lira
Yüzde 37: 23 bin 292 lira
Yüzde 38: 23 bin 462 lira
Yüzde 39: 23 bin 632 lira
Yüzde 40: 23 bin 802 lira
Yüzde 41: 23 bin 973 lira
Yüzde 42: 24 bin 143 lira
Yüzde 43: 23 bin 313 lira
Yüzde 44: 24 bin 483 lira
Yüzde 45: 24 bin 653 lira
Yüzde 46: 24 bin 823 lira
Yüzde 47: 24 bin 993 lira
Yüzde 48: 25 bin 163 lira
Yüzde 49: 25 bin 333 lira
Yüzde 50: 25 bin 503 lira