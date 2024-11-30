Asgari ücret zammı pazarlığı için geri sayım başladı. Komisyonun ilk toplantısının tarihi dün netleşti. Milyonların maaş zammı için görüşmeler 10 Aralık'ta başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, patronları Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Asgari ücret zammı için farklı tahminler ortaya atılıyor.

İş dünyasından siyasi partilere kadar birçok kesim çeşitli rakamları gündeme getirmeye devam ediyor.

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası'nın 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 44, 2025 enflasyon tahmini ise yüzde 21.

İŞÇİLER NE KADAR BEKLİYOR

İşçi kesimi zammın yılsonu enflasyon tahminine göre belirlenmesini istiyor. Bu nedenle işçiler, asgari ücrete yüzde 45 zam bekliyor. Ancak iş dünyasının ise farklı önerisi var.

PATRONLARIN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre patronların pazarlık masasına gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyonun ortalamasıyla geleceği öne sürüldü.

Patronlar, yüzde 44 ile yüzde 21'in ortalaması yani yüzde 32,5'lik zam önerecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Böylece pazarlığın yüzde 32,5'ten başlaması bekleniyor. İşçi kesimi ile patronların orta yolda buluşması bekleniyor.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları: Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira Yüzde 35: 22 bin 952 lira Yüzde 36: 23 bin 122 lira Yüzde 37: 23 bin 292 lira Yüzde 38: 23 bin 462 lira Yüzde 39: 23 bin 632 lira Yüzde 40: 23 bin 802 lira Yüzde 41: 23 bin 973 lira Yüzde 42: 24 bin 143 lira Yüzde 43: 23 bin 313 lira Yüzde 44: 24 bin 483 lira Yüzde 45: 24 bin 653 lira Yüzde 46: 24 bin 823 lira Yüzde 47: 24 bin 993 lira Yüzde 48: 25 bin 163 lira Yüzde 49: 25 bin 333 lira Yüzde 50: 25 bin 503 lira