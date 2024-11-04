Ekim Enflasyonu, Pasaport Harçlarına Yansıdı

Pasaport almak isteyenlerin ödemeleri gereken tutarlar oldukça yükseldi. Artık bu harçların 2025'te ne kadar olacağı meselesi gündemde. Cumhurbaşkanlığı, vergi ve cezalardaki yeniden değerleme oranlarını belirleme yetkisine sahip; bu yetki yüzde 50 artırılabilir ya da yarı yarıya indirilebilir. Bu yetki kullanılmazsa pasaport harcamalarına yapılacak artış tam olarak yüzde 43,93 olacak. Böylece, pasaport ücretleri, gelecek dönemlerde kullanıcıların bütçelerini sarsacak bir hale gelecek.

Yeni Pasaport Fiyatları Şaşırtıyor

Yeni düzenlemelere göre, altı aylık pasaport için 1.639 TL olan ücret, 2.359,01 TL'ye yükselecek. Diğer pasaport sürelerinde de benzer artışlar yaşanacak; Örneğin, üç yıllık pasaport ücreti 5.558 TL'den 7.999,63 TL'ye çıkacak. Bunun yanı sıra, yurt hedefinin çıkış harcının da artması bekleniyor; Mevcut 150 TL'lik ücretin 2025'te 719,65 TL'ye ulaşması öngörülüyor.