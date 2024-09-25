Özgür Özel’in Filistin Ziyaretinin Nedeni Nedir?

Özel, bu ziyareti uluslararası kamuoyunun Filistin’deki katliamlara yeterince tepki vermediği bir ortamda gerçekleştireceğini belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği verimli telefon görüşmesinin ardından, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olmak için ziyarette bulunma kararı aldığını ifade etti. Bu ziyaret, Filistin’de yaşanan insani krizin ve uluslararası toplumun duyarsızlığının farkında olduğunun bir göstergesi.

Toplantıda Hangi Mesajlar Verildi?

Özgür Özel, toplantıda şu önemli mesajları paylaştı:

Filistin’deki Katliam: Filistin’deki insani kriz ve katliamların devam ettiğini vurgulayarak, dünya genelinin bu duruma yeterince tepki vermediğini belirtti.

Filistin’deki insani kriz ve katliamların devam ettiğini vurgulayarak, dünya genelinin bu duruma yeterince tepki vermediğini belirtti. Uluslararası Dayanışma: İspanya’nın Filistin büyükelçisinin atanması ve İrlanda ile Belçika’nın Filistin’i tanımasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

İspanya’nın Filistin büyükelçisinin atanması ve İrlanda ile Belçika’nın Filistin’i tanımasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Somut Öneriler: Sosyalist Enternasyonal’ın Orta Doğu Komitesi’ne Gazze’de acil ateşkes sağlanması ve insani yardımların geçişine izin verilmesi gibi somut önerilerde bulundu.

Sosyalist Enternasyonal’ın Orta Doğu Komitesi’ne Gazze’de acil ateşkes sağlanması ve insani yardımların geçişine izin verilmesi gibi somut önerilerde bulundu. Ramallah’ta Toplantı: Bir sonraki Sosyalist Enternasyonal toplantısının Ramallah’ta yapılmasını önererek, bu meselede somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Özgür Özel’in Eleştirileri Nelerdi?

Özel, özellikle ABD’nin Filistin’deki durumu ele almadığını ve Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi olayında ABD yönetiminin pasif kaldığını vurguladı. Bu durumun, sadece bir Amerikan vatandaşı değil, tüm insanlığa karşı bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Filistin Halkıyla Dayanışma

Özgür Özel’in ziyareti, Filistin halkının yanında olma arzusunun bir ifadesi olarak değerlendiriliyor. Özel, “Sosyalist Enternasyonal, sol ve sosyalist aktivistlere öncelikli olarak sahip çıkmalıdır” diyerek, bu konuda daha fazla dayanışma gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç

Özgür Özel’in Filistin’e yapacağı ziyaret, uluslararası arenada Filistin meselesine dikkat çekmek ve bu konuda somut adımlar atılması için bir fırsat olarak görülüyor. Özel’in çağrıları, hem Türkiye hem de dünya genelindeki sosyalist hareketler için önemli bir zemin oluşturuyor.