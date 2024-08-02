Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi çeşitli kampanyalarla satışları artırmayı düşünürken, pazardaki düşüş ivmesi hız kesmeden devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), temmuz ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç verilerini yayınladı.

SATIŞLAR YÜZDE 17,5 AZALDI

Verilere göre, temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adet oldu.

Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73 bin 396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 22,2 azalarak 20 bin 641 adet seviyesine düştü.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 43,2 arttı.

7 AYLIK RAKAMLAR

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 oranında artarak 672 bin 18 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 3,4 oranında artarak 563 bin 351 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 11,1 azalarak 135 bin 667 adet oldu.