İlk Ara Tatil Tarihleri ​​Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim programı için kapsamlı çalışma takvimini açıklamış ve bu tatil, hem sağlanan hem de oyuncular için dinlenme fırsatı sunacak.Ara tatil, 11 Kasım'dan başlayarak 15 Kasım'da sona erecek ve Cumartesi ile Pazar günlerinin de eklenmesiyle toplamda 9 gün sürecek. Öğrenciler, bu süre boyunca hem dinlenip hem de tatil planları yapmayı hedefliyor; özellikle hava koşullarının soğumadan tatil yapmayı değiştirmeyi istemektedir.Eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak ve yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. İkinci ara tatil ise 31 Mart ile 4 Nisan 2025 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek ve okullar, 20 Haziran 2025'te kapanacak. Resmi tatil günleri de anlatılıyor, tatil planları daha da önem kazanıyor.