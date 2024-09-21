Temizlik Sorunu Çözülüyor

Yeni eğitim yılı başladıktan sonra temizlik personeli eksikliği nedeniyle okullar, velilerden destek talep etmeye başlamıştı. Bazı veliler, dönüşümlü olarak sınıfların temizlenmesine yardımcı olmaya çalıştı.

Bakan Tekin’in Açıklamaları

Bakan Tekin, CNN Türk'teki canlı yayında taşeron personelin kadroya geçmesi sonrasında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Okullardaki temizlik sorununun, personel istihdamının yetersizliğinden kaynaklandığını vurguladı.

Güvenlik Endişeleri

Tekin, okullardaki güvenlik sorunlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’yla işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Okulların risk gruplarına göre tasnif edildiğini ve güvenlik kameralarının büyük çoğunlukta işlevsel olduğunu belirtti.

Depreme Dayanıklılık İncelemesi

Son olarak, okulların deprem dayanıklılığı hakkında bilgi veren Bakan Tekin, 2002 sonrası inşa edilen okulların güvenli olduğunu, öncesinde yapılanların ise gözden geçirildiğini açıkladı. 11 ilde, deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen derslikler için yeni projeler hazırlandığını söyledi.