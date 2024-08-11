Sosyal Medya Fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagram Hesabı Gizemli Şekilde Kapatıldı

İzmitli sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Instagram hesabının beklenmedik bir şekilde kapatılmasıyla gündemde. 1,5 milyon takipçisi bulunan Alpdoğan'ın komik ve doğal videoları ile tanınan hesabı, herhangi bir uyarı veya gerekçe gösterilmeden kalıcı olarak durduruldu.

30 yaşındaki Alpdoğan, uzun yıllar inşaat ve demir çelik sektörlerinde çalıştıktan sonra sosyal medyaya yönelmişti. Özellikle "Ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi" gibi replikleri ile tanınan Alpdoğan, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

Ancak son günlerde Alpdoğan, Instagram hesabına erişim engeli getirildiğini ve ardından hesabının kalıcı olarak kapatıldığını duyurdu. Resmi X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Instagram hesabımı hiçbir şey yok iken kalıcı kapatmış. Yetkililer açın, içeride bir buçuk milyon takipçi kaldı" diyen Alpdoğan, bu beklenmedik gelişmeye tepki gösterdi.

Sosyal medya platformlarının kullanıcı hesaplarını herhangi bir uyarı vermeden kapatması, son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Benzer durumlarla karşılaşan içerik üreticileri, platformların şeffaf olmayan politikalarını eleştiriyor.

Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagram hesabının kapatılma nedeni henüz bilinmiyor. Ancak içerik üreticilerinin haklarının korunması ve şeffaf bir sürecin işletilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor.