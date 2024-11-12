Son zamanlarda tüm dünyada popüler olan Dubai Çikolatası çılgınlığına Van da dahil oldu.

Uzun zamandır dünya çapında sosyal medyanın gündeminde olan Dubai Çikolatası, boz fıstık adı da verilen Antep fıstığı ve kadayıf dolgulu Belçika çikolatasıyla gıda sektöründe yeni bir trend oluştururken, Van’da da son zamanlarda en fazla rağbet gören lezzetler arasına girdi.

Başta pastaneler, tatlıcılar ve çikolatacılar olmak üzere Van’da birçok yerde üretilip satılmaya başlanan Dubai Çikolatasına ilgi oldukça yoğun.

“İLGİ OLDUKÇA FAZLA”

Dubai Çikolatasının Van’da da oldukça yoğun ilgi gördüğüne değinen İşletmeci Mehmet Muslu, “Yaklaşık 6 senedir bu sektörün içerisindeyim. Vatandaşımızın Dubai Çikolatasına ilgisi oldukça fazla, 6 – 7 yaşındaki çocuklar dahi Dubai Çikolatasını biliyorlar, çocukların bu tepkileri karşısında bizler de çok şaşırıyoruz.” diye konuştu.

İşletmelerinde satışa sundukları Dubai Çikolatalarının Gaziantep’ten getirildiğini aktaran Muslu, “Merkezi Gaziantep’te olan ve Türkiye’nin 16 farklı noktasında yeri bulunan bir işletmeyiz, oldukça ilgi gören bu yiyeceğin üretimini kendimiz yapıyoruz. Üretim tesisleri Gaziantep’te, oradan üretilen ürünler farklı bölgelerde yer alan şubelere getiriliyor.” şeklinde konuştu.

“İLGİ ZAMANLA DÜŞECEKTİR”

Dubai Çikolatası fiyatlarının piyasada ortalama 300 ila 450 lira bandında olduğunu belirten İşletmeci Mehmet Muslu aynı zamanda Dubai Çikolatasına duyulan ilginin zamanla düşeceğini öngördüğünü söyledi.

Mehmet Muslu “200 gram şeklinde üretilen Dubai Çikolatalarının şu an ortalama fiyatı 350 liradan satılıyor. Piyasada genel itibariyle 300 ile 450 lira bandında satılıyor. Bizim şubelerimizde standart paket şeklinde satılıyor ama yakın zamanda 100 gramlık küçük paketlerde de görmeye başlayacağız. Trendler sürekli değişiyor, şu an Dubai Çikolatası furyası sürüyor ama yeni yiyecek trendlerinin gündeme gelmesiyle beraber hem üretiminin hem de satışlarının düşeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.