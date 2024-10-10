Nvidia'nın Yükselişi ve Piyasa Değeri

​ Ağustos ve eylül aylarındaki keskin düşüşlerin ardından hızlı bir toparlanma gösteren hisler, 132,65 dolardan kapanarak, haziran yerindeki 135,58'deki rekorunu hedefliyor. Bu gelişmeler, Nvidia'ya olan güvenini artırıyor. Analistler, Nvidia'nın veri merkezi uygulamaları için yapay zeka eğitimi ve çıkarım çiplerindeki gelişimlerini sürdürmesini bekliyor; Pazar payının yüzde 95 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının artma riski ve Tayvan ile ilgili jeopolitik gerilimler gibi faktörler, 140'ın fiyat hedefinin gerçekleşmesini zorlaştırabilir. Bu potansiyel tehlikeler, gerçekleştirmek için üretilir.