Bu nedenle Nesine.com da şu an kupon oynatmakta zorlanıyor. Ancak Nesine, güvenlik ve denetim konularında yeni düzenlemelere uyum sağlamaya çalışıyor ve yetkili kurumlarla görüşmeler yapıyor. Umuyoruz ki yakın zamanda, güvenli ve yasal ortamda spor bahis hizmetlerini yeniden sunabilecekler.

Geçici bir süre için kupon oynatma imkanının kısıtlı olmasından dolayı üzgünüz. Ancak Nesine, müşterilerinin memnuniyeti ve güvenliği için en uygun çözümü bulmaya çalışıyor. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve en kısa sürede normal hizmetlerine dönmeyi hedefliyor.