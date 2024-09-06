Diyarbakır’da 17 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulma çalışmaları durmaksızın devam ediyor. Ekipler, Narin’in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos’a odaklanarak arama stratejilerini değiştirdi. Ekiplerin bir kısmı, saat 15.15’ten öncesine ait tüm detayları incelerken, diğer kısmı ise bu saatten sonraki ipuçlarının peşine düştü. Yoğun çaba sarf edilen bu çalışmalar, arama kurtarma faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırdı.

Kritik Saat: 15.15'ten Sonra Ne Oldu?

Arama çalışmaları, 21 Ağustos’ta Narin’in kaybolduğu saat olan 15.15’ten itibaren daha da önem kazandı. Bir grup arama ekibi, bu saat öncesinde neler olduğunu araştırarak, bölgede olabilecek tüm izleri değerlendiriyor. Diğer ekip ise saat 15.15’ten sonrasını mercek altına alarak, çocuğun kaybolmasının ardındaki gizemi çözmeye çalışıyor. Bölgedeki her hareket titizlikle gözlemlenirken, gelen ihbarlar da anında değerlendirilip uygulamaya alınıyor.

Mezarlıkta Yoğun Aramalar

Son gelişmeler ışığında, arama faaliyetleri Tavşantepe Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta yoğunlaştı. İleri teknoloji görüntüleme cihazlarıyla tarama yapılırken, iz sürme köpekleri de çalışmalara katıldı. Bölgedeki her karış dikkatlice taranarak Narin’in izine rastlamak için büyük bir çaba sarf ediliyor.

Sosyal Medya Seferberliği Başladı

Narin’i bulma çabalarına sosyal medya da dahil edildi. Bunun için özel bir ekip kurularak, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar ve bilgileri izlemek ve toplamak için harekete geçildi. Bu platformlarda Narin'le ilgili olabilecek her türlü bilgi, yetkililere ulaştırılarak hızlıca değerlendirmeye alınıyor. Sosyal medya seferberliği, arama çalışmalarına dijital bir boyut kazandırarak sürecin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlıyor.

Narin İçin Zamana Karşı Yarış

Narin Güran’ı bulma çabaları hız kesmeden devam ederken, 15.15’te yaşananlar mercek altına alındı ve sosyal medyada geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Her geçen dakika hayati önem taşıyor ve yetkililer zamana karşı yarışarak küçük kızın izini sürmeye devam ediyor.