21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran bir daha geri dönmedi.

Narin'in cansız bedeni, 19 gün sonra bir derenin kenarında ve çuval içerisinde bulundu.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılırken; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran tutuklandı.

Tutuklamalar arttıkça Narin soruşturması da genişledi.

Ve soruşturma kapsamında yeni detaylar geldi.

"NARİN KENDİ EVİNDE KATLEDİLDİ"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Narin Güran’ın evinde topladığı deliler ve deliler üzerinde elde edilen DNA sonuçlarına göre Narin Güran’ın kendi evinde ve bir oda içerisinde katledildiği sonucuna varıldı.

Halk Tv'nin haberine göre; evde delillerin yok edilmesi için birçok yöntemin kullanıldığı, evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı tespit edildi.

"EVDEKİ TÜM DELİLLER YOK EDİLMEYE ÇALIŞILDI"

Evdeki tüm delilerin yok edilmesi çalışmalarına rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi.

Elde edilen bulgular ve deliller çerçevesinde de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin’in 21 Ağustos günü evine geldikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü sonucuna vardı.

AMCANIN EVDE OLDUĞU DA TESPİT EDİLDİ

Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre, tutuklu amca Salim Güran’ın Narin’in eve geldiği 15.15’ten önce kardeşi Arif Güran’ın evinde bulunduğu, Narin’in eve geldiği sırada orada olduğu ve daha sonra evden ayrıldığı kısa aralıklar ile en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi.

ANNE VE AMCA ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Ayrıca anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı da tespit edildi.

Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın daraltılmış HTS kayıtlarında yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgilere göre; Narin’in katledildiği saat 15.15’ten çok kısa bir süre içinde Arif Güran’ın evinde bulundukları, eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu, daha sonra çok kısa aralıklar ile Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran’ın da eve geldiği tespit edildi.

YENİDEN SORGULAMA YAPILACAK

Maşallah Güran ve Hediye Güran’ın 15.15’ten sonra saat 19.00’a kadar defalarca Arif Güran’ın evine geldikleri ve belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sanıkların HTS kayıtları üzerinde uzman ekiplere yaptırdığı incelemelerin ve tespitlerin tamamlandığı ve elde edilen sonuçlara göre tutuklu ve şüpheli sanıkların tekrar sorgulanmasına karar verildiği öğrenildi.

Soruşturma savcılarının ilk olarak tutuklu 12 sanığın sorgusunu yapacağı öğrenildi. Sorguların ne zaman yapılacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.