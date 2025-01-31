Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi, 31 Ocak Cuma günü önemli bir genel kurul gerçekleştirecek. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda saat 14:00'te başlayacak olan genel kurula, Van protokolünün yanı sıra çok sayıda iş insanı katılacak.

KONGREYE TEK LİSTEYLE GİDİLECEK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi, 9. Olağan Genel Kurulu'na tek listeyle gidilecek. Önceki dönemlerde AK Parti Van İl Başkanı olarak görev yapan iş insanı Abdullah Aras, MÜSİAD Van Şubesi'nin olağan genel kurulunda tek aday olacak. Güçlü ve etkili isimlerden oluşan bir yönetimle seçime girecek olan Aras, MÜSİAD Van Şubesi'nin yeni başkanı olacak.

ÖNCEKİ DÖNEM İL BAŞKANLARI

Abdullah Aras önceki dönemlerde de MÜSİAD'da başkanlık yaptı. Aras'ın yanı sıra Abdulahat Arvas, İsmail Say, Kerem Baynal, Muzaffer Bakan, Abdurrahman Eren ve Ertuğrul Balibay gibi isimler de MÜSİAD'da başkanlık görevlerinde bulundu.