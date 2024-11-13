Van’ın Muradiye ilçesinde Kaymakam Melih Aydoğan ve Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak’ın katılımıyla şeker pancarı hasadı başladı. İlçede üreticiyi ziyaret eden Kaymakam Aydoğan traktör koltuğuna geçerek pancar hasadı yaptı. Ziyarette üreticiden bilgi alan Kaymakam Aydoğan, “Muradiye şeker pancarı üretimi anlamında, Van’da öncü bir rol üstleniyor. Üreticilerimize bu sezonun bereketli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

“Muradiye bu konuda, Van’da öncü bir rol üstleniyor”

Kaymakam Melih Aydoğan, “Şeker pancarı üretiminde Muradiye ilçesi olarak, öncü bir rol üstleniyoruz. Bölgemizde ki en yakın şeker fabrikası olan Erciş şeker fabrikasına sözleşme kapsamında 16 bin dekar alanda bu sene için 9 bin ton üretim yapıyoruz. Tatbiki sözleşme usulü olduğu için her sene üretim kapasitesi değişiyor ancak, bölgemizin iklimi şeker pancarı üretimine uygun olduğu için Türkiye şeker fabrikalarına üretimi gerçekleştiriyoruz. Muradiye ilçemizde, bu bölgede bulunan köylerimiz özellikle şeker pancarı üretiminde öncü bir rol üstlendiğini görüyoruz. Bu sayede yıllardır şeker pancarı üretimi yapılıyor ve Muradiye bu konuda, Van’da öncü bir rol üstleniyor. Üreticilerimize bu sezonun bereketli geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak ise, “Kaymakamımız Melih Aydoğan Bey ile pancar hasadında bulunmaktayız. Muradiye’de ortalama bin 600 dekar pancar üretim alanı bulunuyor. Bu alanlarda bazı tarlalarda 8, bazılarına ise 9 ton verim alınmakta, bazen de 5 ton verim alınıyor, Muradiye’mizin üretimi ortalama 9 bin tonu bulmakta, bölgemiz için yeterli olduğu kanaatinde değiliz biraz daha arttırılmasını hedefliyoruz. Umarım kota artar ve bilinçli bir şekilde üretime devam ederiz” şeklinde konuştu.