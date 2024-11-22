Çocuk Hakları Günü nedeniyle İsrail soykırımı sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların konu alındığı sinema etkinliği düzenlendi. Kaymakam Melih Aydoğan'ın da katıldığı etkinliğin ardından İHA muhabirine açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Kayakeser, savaşsız ve çocukların ölmediği bir dünya istediklerini söyledi.

Küçük yaşlarda oyun oynaması gerekirken mezarları kazılan çocukların olduğu dünyada çocuk haklarından söz etmenin mümkün olmadığını söyleyen Çağlar Kayakeser, “Muradiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle bu programı düzenledik. Bu programın ana teması Filistin'dir. Şu an bütün hakları gasp edilirken, dünya çocuk haklarından bahsetmek onlarsız mümkün değil.

O çocukların parklarda oynaması gerekirken mezarda olması, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde en ağır basan tema olmalıdır. Amacımız aynı zamanda çocuklarımızın haklarını bilen, kendini bilen bilinçli nesiller oluşturmak ve çocuklarımızın haklarını bilerek davranmalarını ve işlerini geliştirmelerini amaçlamaktayız” dedi.