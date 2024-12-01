Muradiye ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Muradiye Şelalesi, karın yağması ile beraber ziyaretçilerine güzel bir ortam sunuyor. Gecesi ayrı gündüzü ayrı bir güzelliğe bürünen şelale, karın yağması ile kartpostallık görüntüler sunuyor.

Her mevsim farklı atmosfere ev sahipliği yapan şelale, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olarak ilçe ekonomisine ve turizme büyük katkı sunmaya devam ediyor. Van'ın önemli gezi rotalarından biri olan şelale, kış mevsiminde de ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: İHA