Van Spor Futbol Kulübü, Ç. Rizespor alt yapısından yetişmiş ve daha önce Pazarspor ve Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu ile anlaşmaya vardı.

Van Spor FK, sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaptı. Çavuşoğlu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını belirten Van Spor FK, "Hoşgeldin Ensar !! Bi xêr hatî Ensar. Kulübümüz Pazarspor’dan 2002 doğumlu genç stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.