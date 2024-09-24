Paylaşılan verilerde Doğu Anadolu Bölgesi’nde toplam 938 bin 733 motorlu kara taşıtın olduğu açıklanırken, Van araç sayısı bakımından bölge illeri arasında 4. sırada yer aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 14 il arasında en fazla motorlu kara taşıtı sayısına sahip kent 228 bin 164 araç ile Malatya oldu.

Malatya’yı sırasıyla 160 bin 165 motorlu kara taşıtı sayısı ile Elazığ takip ederken, 138 bin 917 motorlu kara taşıtı sayısı ile Erzurum takip etti.

VAN’DAKİ ARAÇ SAYISI

Van ise bölge genelinde motorlu kara taşıtı sayısı bakımından 86 bin 783 taşıt ile 4’üncü sırada yer alıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde en az motorlu kara taşıtı bulunan üç il sırasıyla 10 bin 430 adet ile Hakkari, 12 bin 128 adet ile Tunceli, 20 bin 522 adet ile Ardahan oldu.