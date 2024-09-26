Brent petrolde süren hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Bu kapsamda da vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan değişimleri takip ediyor.

Son olarak ise araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatında 1,40 TL artış yaşandı.

MOTORİNDE 90 KURUŞLUK ZAM

Benzinin ardından bir fiyat değişimi de motorinde yaşandı.

Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor