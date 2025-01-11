Geçtiğimiz günlerde Çaldıran İlçesi Hanköy'de yer alan Moğol Hükümdarı Hülagü Han'a ait yazlık sarayın turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh’nün Van’a geleceği kaydedildi.

Milletvekili Türkmenoğlu, “Kaya Çelebi Üniversitesi, Moğolistan Milli Üniversitesi, Moğolistan Bilimler Akademisi ve Teknoloji Üniversitesi’nden oluşan ekip ile yapılan çalışmalar neticesinde 18 Ocak Cumartesi günü Moğolistan Cumhurbaşkanı Van’a gelecek” dedi.

Van Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yapılan kazı çalışmaları neticesinde çok sayıda kiremit, seramik ve yapı kalıntılarının yanı sıra seramik fırınlarının varlığının bölgedeki İlhanlı Moğol kültürünü belirlemede önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.