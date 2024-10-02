Van’ın İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesinde bulunan ve içerisinde 207 dükkânın yer aldığı Mısır Çarşısının esnafları, kış aylarında sorunlarının daha da katlandığını belirterek, bir çözüm yolu bulunmasını arzuluyor.

Kent meydanı ile Ulu Camii ortasında kalan çarşının kuzey girişinde sahaflar, iç kısımlara doğru ise bazı dükkanlar açık bulunuyor. Çarşı içerisinde kuaför, çay ocağı, sahaf, terzi gibi sınırlı sayıda esnafın açık olduğu ve geriye kalan dükkânların kapalı olduğu gözlemlenen çarşıda, uygun bir ortam olmadığı için dükkanların bir kısmı sadece depo niyetine kullanılıyor.

Kış aylarında zorluk yaşayan esnaflar, özellikle yağışlı havalarda çatı kısımlarından suların aşağı aktığını ve ısınma sorunu yaşadıklarını belirtti.

“MEŞHUR MISIR ÇARŞISI METRUK HALDE”

Van’ın merkezinde ama harabe şeklinde bir çarşıda bulunduklarını belirten esnaf Nesim Tekin, “Metruk bir yerde çalışıyoruz. Burası harabe şeklinde olduğu için çoğu esnaf arkadaşımız dükkanlarını kapattı. Şu anda çok az dükkân açık. Geriye kalan bazı dükkanlar depo olarak kullanılıyor. Çatıların çoğu kırık, yağışlı havalarda sular üstümüze damlıyor. Özellikle kış aylarında ciddi anlamda ısınma sorunu da yaşıyoruz. Soğuklar başladı, kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyoruz. Bu çarşıyı insanlarımız meşhur diye adlandırıyor. Metruk halde olan bir yer meşhur olur mu? Buraya bir çözüm bulunmalı” dedi.

“MODERN BİR ÇARŞI YAPILIRSA CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELİR”

Van’a yakışır bir yerin yapılmasını talep ettiklerini belirten esnaf Tekin, “Burası Van’ın merkezinde yer alıyor. İşlek yerlerden biri. Ama maalesef kötü bir durumda. Van’da cazibe merkezi haline gelecek bir yer aslında burası. Van’a, Vanlılara yakışır bir düzenleme yapılırsa turistik bir yer olur, insanlar daha fazla rağbet gösterir ve çarşı canlanır. Güzel bir projeyle burası Van’a kazandırılabilir ve cazibe haline getirilebilir.” ifadelerine yer verdi.

“KIŞIN DÜKKANLARI ISITAMIYORUZ”

Mısır çarşısının kötü bir durumda olduğunu aktaran çarşı esnafı Fariz Öcal ise, “Uzun yıllardır burada esnafım. Göründüğü gibi çarşımızın hali içler acısı. Hal böyle iken işlerimiz de kötü. Başka yerlerde dükkân açmaya çalışsak kiralar çok yüksek. Burada kiralar uygun ama iş yok. İnsanlar çarşı içerisine girmekten korkar hale gelmiş. Kışın çok sorun yaşıyoruz, ısınamıyoruz. Dükkanların tamamı tenekeden yapılmış, ısıtamıyoruz. Soğuk havalarda yiyecek ürünlerimiz sürekli bozuluyor. Şehrin göbeğinde ve çok güzel bir mevkii de yer alıyor ama maalesef virane yapı haline gelmiş burası. Yetkililerden ricamız bir an önce bu duruma bir çözüm bulsunlar. Van’a yakışır bir yer yapılsın istiyoruz. Yapılırsa insanların uğradığı canlı bir yer olur” diye konuştu.

“VAN’A YAKIŞIR BİR YERE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ”

5 yıldır Mısır Çarşısında sahaflık yaptığını belirten Erdal Genez’de, çarşının elden geçirilerek modern bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Esnaf Genez; “Daha önce projeler yapıldı. Ama devamı getirilmedi maalesef. Van’a yakışmayan bir yer oldu burası. Peynirciler çarşısı gibi bir yer yapılmasını talep ediyoruz. Gençler yarınlarımızdır, aydınlık geleceklerimizdir. Bu yerlerden faydalanmaları için Van’a yakışır bir ‘Sahaflar Çarşısı’ olursa hem öğrenciler hem de satıcılar çok memnun kalır. Van’da böyle modern bir çarşının olması güzel olmaz mı? Bu haliyle çok zorluk çekiyoruz. Her yer demir ve zemin beton, kışın çok soğuk oluyor. Kışın soba yakmamıza rağmen ısıtamıyoruz. Çatıların birçoğu kırık ve her yerden soğuk hava geliyor ve yağışlarda üzerimize damlıyor. Önümüz kış, kara kara bunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan da, beraberindeki genel sekreter ve meclis üyeleri ile birlikte bir süre önce Mısır Çarşısı’nı ziyaret etmiş ve çarşı esnafı ile görüşme gerçekleştirerek, esnafları dinlemişti.

Van’ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde bulunan ve 207 dükkânın yer aldığı Mısır Çarşısı’nın kent meydanı projesi kapsamında yenilenmesi için çalışma başlatılmış, ancak sonrasında özel proje alanı ilan edilmiş ve herhangi bir çalışma yapılmasına izin verilmemişti.

Çarşı için nasıl bir çözüm bulunacağı ise merak ediliyor.