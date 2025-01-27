Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için dua edildi ve yaşamını yitirenler rahmetle anıldı.

Vatandaşlara, cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce de camiye gelenlere ikramlarda bulunuldu.

Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi

Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde yatsı namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korusunca ilahi dinletisinin de sunulduğu programda, Filistinliler, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua okundu.

Cami çıkışında da vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili programı düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programa, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler ve vatandaşlar katıldı.

Akşam namazının kılınmasının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

Programda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu.

Emniyet Müdürü Yıldız, kılınan yatsı namazının ardından cami çıkışında vatandaşların kandilini kutladı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğünce şehitler için döktürülen lokma tatlısı ile mevlit şekeri dağıttı.

Yıldız, ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün salep dağıtım noktasına geçerek, buradaki çalışanların da kandilini tebrik etti.

Öte yandan, Miraç Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine "La İlahe İllallah" yazılı mahya asıldı.

Taksim Camisi'nde "Kur'an-ı Kerim ve Mevlit Programı" düzenlendi

İstanbul Müftülüğünce, Miraç Kandili dolayısıyla Taksim Camisi'nde "Kur'an-ı Kerim ve Mevlit Programı" düzenlendi.

Kılınan akşam namazının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Diyanet Akademisi Haseki Külliyesi Koro ekibi ilahi okudu.

İstanbul Müftü Yardımcısı Metin Akbaş, programda yaptığı konuşmada, "Bizleri ömrümüzün bu yılında da mübarek 3 aylara erdiren, İsra'yı, Miraç'ı idrak ettiren Rabbimize de hamdüsenalar olsun. Yüce yaradan hayatı bizler için imtihan kıldı. Elemiyle, kederiyle bazen sevinciyle, yoklukla, darlıkla Rabbim bu hayatı bizlere imtihan kıldı." diye konuştu.

Bir kaç gün önce Bolu'da meydana gelen elem verici olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Akbaş, "İmtihanın bir yüzü, başka elem verici olay, hep yüreklerimiz buruk. Yaklaşık 450 gün oldu. Bir buçuk yıla yakın oldu. Şehadet şerbetini içenlerin sayısı 46 bin civarı." dedi.

Akbaş, bütün insanlığın gözü önünde gökyüzünden bombalarla bir toplumun yok edildiğini belirterek, "Adeta soykırım yapılıyor. Beşikteki bebekler, masum kadınlar, siviller şehadete eriyor ve dünya sessiz. Bugün burada bizleri bir araya getiren konu 'İsra ve Miraç.' Bu iki mühim olayın, bu mucizenin vuku bulduğu mahal ise işte soykırımın gerçekleştiği, binlerce insanın şehit olduğu Mescid-i Aksa. Şimdi şu soruyu soralım. Hal böyleyken hadi Miracımızı idrak edelim ey İslam dünyası." ifadelerini kullandı.

Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olmak ile şereflendiklerini kaydeden Akbaş, şöyle devam etti:

"Peygamber efendimiz insanlık tarihinde öyle bir kardeşlik ihdas etti ki, ensar ve muhacir kardeşliği. Son safhası şu idi bir kardeşim can vermesin diye kendi canını feda edebilecek bir kardeşlik. Asırlar sonra 21'inci yüzyılda ümmeti Muhammedin geldiği noktayı görelim şimdi. Bir tarafta Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Diğer tarafta sessizliğe gömülmüş 2 milyar Müslüman. Miracımız mübarek olsun."

Program, konuşmanın ardından yapılan dua ile sona erdi.

Kayseri

Kayseri ve Kırşehir'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kayseri'de Miraç Kandili dolayısıyla tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik'in vaaz verdiği kandil programının ardından camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir'de de kandil dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, Miraç Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.

Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi. Camiye gelen cemaate kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

Adana

Miraç Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, İl Müftülüğünce Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde düzenlenen kandil programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dua edildi.

Programda Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi de vaaz verdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da vatandaşlarla birlikte namaz kıldı.

Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Camii'nde kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Program sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Camii'nde kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Program sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Erzurum

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla, Ulu Cami, Lalapaşa Camisine gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı.

Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın Lalapaşa Cami'nde kıldırdığı namaz öncesi, İslam coğrafyasında zülüm gören Müslümanlar için dua edildi.

Namazın ardından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cemaate çay ve kandil simidi ikram edildi.

Ardahan

Ardahan'daki camilerde de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Ardahan Müftülüğünce Merkez Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı öncesinde ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunup İslam coğrafyası için dua edildi.

İl Müftüsü Adem Karadeniz, vaazında Miraç Kandili'nin önemine değinerek, bu gece dua etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Cami çıkışında vatandaşa kandil simidi ve çikolata dağıtıldı.

Konya

Mübarek gecede, Konya'daki Mevlana Müzesi’nin yanında bulunan Sultan Selim Camisi'ne vatandaşlar akın etti. Yer bulamayanlar caminin dış avlusunda seccadelerini açarak namazlarını kıldı.

Camide namaz öncesi vaaz dinleyenler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitirenler için dua etti.

Çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.

Aksaray

Aksaray'da vatandaşlar, yatsı namazında camileri doldurdu.

Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Karaman

Karaman'da İmam-I Azam Camisi'nde düzenlenen programa katılanlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Cami çıkışında vatandaşlara şeker ve kandil simidi dağıtıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti. Namazın ardından vatandaşlara çikolata ikram edildi.

Bursa

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programlarda dualar edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Bilecik

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler ile şehitler için dua edildi.

Kandil programında, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, miracın, ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmak olduğunu kaydetti.

Müminin miracının özünde, insanlığın iyiliği ve hayrı için çalışmasının bulunduğunu ifade eden Dilek, şunları söyledi:

"Bu yönüyle insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin iyice örselendiği, paylaşmanın ve infak etmenin görmezden gelindiği günümüzde insanlığın yeniden dirilişi için Miraç Gecesi büyük bir imkandır. Miraç; günde 5 vakit namaz ile yükselişin manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajlarını yaşayarak alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır. Miraç; aynı zamanda Mescid-i Aksa'dır. Mescidi Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir. Bu mukaddes gecenin, Mescid-i Aksa bilincini, özlemini ve gayretini artırarak, miracın mabedinin selametine, işgal ve zulmün bertaraf edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de, Miraç Kandili dolayısıyla kentteki pek çok camide çeşitli programlar yapıldı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, yoğun katılım gösterilen programlarda vatandaşlar, dua etti.

Akşam vakti kılınan namazın ardından ise vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar Miraç Kandili için tarihi Şerif Paşa Camii'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahilerin ardından dualar edildi.

Gaziantep

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Lütfiye Ali Kılçık Camisini dolduran vatandaşlara, Miraç Kandili dolayısıyla günün anlam ve önemi anlatıldı.

Namazın ardından vatandaşlar dualar ederek, salavat getirdi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden ve "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili münasebetiyle vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen Müslümanlar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kahramanmaraş

Abdülhamid Han Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programda hem kandil hem de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İlahilerin okunmasının ardından Miraç Kandili'nin anlam ve önemi anlatıldı.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Malatya

Malatya'da da İl Müftülüğü tarafından Kernek Karagözlüler Camisi'nde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu, Hz. Muhammed'in miraca yükselmesi anlatıldı.

İl Müftüsü Ramazan Dolu, cemaate miraç hadisesi özelinde insanın manevi olarak yükselmesini anlattı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da Maraşlılar Camisi'nde düzenlenen programda Müftü Mevlüt Haliloğlu, günün öneminden bahsetti.

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve edilen duaların ardından namaz kılındı.

Namazdan sonra cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kilis

Kilis'te akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz sonrası verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Diyarbakır

İl Müftülüğünce merkez Bağlar ilçesi Hacı Abdurrahman Enç Camisi ve Külliyesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda, İl Müftüsü Celal Büyük, gecenin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

İl Müftüsü Büyük,"Miraç Kandilinin Önemi" konulu vaaz verdi.

Elazığ

Elazığ İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ Miraç Kandiline ilişkin vaaz verdi, dualar edildi.

Siirt

İl Müftülüğünce Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, "miraç" konulu sohbet gerçekleştirildi.

Cami çıkısında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Batman

İl Müftülüğünce düzenlenen programda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Arapça, Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda vatandaşlara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türkiye'nin yerli robot üreticilerinden Konya merkezli AKINSOFT firması tarafından geliştirilen ve Necat Nasıroğlu Vakfı'nın katkılarıyla Batman'a kazandırılan "Mini Ada" isimli robot, vatandaşlara "hoş geldin" diyerek ve Miraç Kandilinin önemini anlatarak programa gelen çocuklar tarafından ilgi gördü.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve İl Müftüsü Ahmet Durmuş da katıldı.

Şırnak

Şırnak Müftülüğünce Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Orhan Örnek, kandil gecelerinin önemine ilişkin vaaz verdi.

Daha sonra Filistin ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlçe Vaizi Osman Numanoğlu kandilin önemine ilişkin vaaz verdi ardından dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.