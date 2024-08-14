MHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 13 Ağustos 2024 tarihinde alınan karar doğrultusunda Erciş İlçe Teşkilatı’nın feshedildiği duyuruldu. Eski İlçe Başkanı Fatih Köroğlu’na hizmetleri için teşekkür edilirken, yeni ilçe başkanı olarak İzzet Şevketoğlu'nun atanacağı bildirildi. Bu ani değişiklik, partideki iç dinamikleri ve Erciş'teki siyasi atmosferi etkileyecek gibi görünüyor.

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Başkanlık Divanı’nın 13.08.2024 tarihinde almış olduğu karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Erciş İlçe Teşkilatı feshedilmiştir. Eski İlçe Başkanımız Sn. Fatih Köroğlu'na bu zamana kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yerine atanan Erciş İlçe Başkanımız Sn. İzzet Şevketoğlu'na teşkilatımız ve partimiz adına hayırlı olsun dileriz.”

Bu ani karar, MHP'nin Van'daki politikalarındaki köklü değişimleri ve yeni stratejileri işaret ediyor olabilir.