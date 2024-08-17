Meteoroloji son raporunu paylaştı, hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren 4 ila 8 derece artacak. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer 40 dereceleri bulacak sıcaklıklar bekleniyor. Kıyı kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

5 İLDE YAĞIŞ VAR

Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yağış bekleniyor. İç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında hava sıcaklığı sürerken Akdeniz ve Ege'de yüksek sıcaklık bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların sıcaklıkların en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

SICAKLIKLAR PAZARTESİ GÜNÜ ARTACAK

Hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. Buna göre, gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.