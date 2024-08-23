Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanını etkileyecek yoğun hava olaylarını açıkladı. 23 Ağustos'ta birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Afyonkarahisar, Adana, Antalya, Hatay, Isparta ve diğer 13 ilde, gök gürültüsüyle birlikte şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Çankırı ve Ankara'nın kuzey bölgelerinde bu yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinde seyredecek. Ancak, kuvvetli rüzgarlar da yolda. Marmara'nın güneybatısında ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli rüzgarlar saatte 60 km'ye kadar çıkacak. Ayrıca, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde, parçalı bulutların ardından sağanaklar baş gösterecek.

Bölgeler özelinde ise:

Marmara: Parçalı bulutlar ve rüzgar.

Parçalı bulutlar ve rüzgar. Ege: İç kesimlerde sağanak yağışlar.

İç kesimlerde sağanak yağışlar. Akdeniz: Sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar.

Sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar. İç Anadolu: Sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar.

Sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar. Karadeniz: İç kesimlerde sağanaklar.

İç kesimlerde sağanaklar. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık hava.

Bu uyarılar, hava koşullarının aniden değişebileceği ve ciddi hava olaylarının yaşanabileceği anlamına geliyor. Yetkililer, özellikle bu saatlerde dışarıda olanların dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını öneriyor.