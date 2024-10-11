Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Ekim tarihli yayımlanan hava durumu verilerine göre hafta sonunu parçalı bulutlu geçirecek olan Van, hafta başından itibaren yeniden yağışlı sistemin etkisine girecek.

Sonbahar mevsiminin etkisini göstermeye başladığı Van’da hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı.

Tahmini hava durumu verilerine göre hafta sonu Van’da parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı düşünülüyor. Hava durumu takvimine göre yağışlar Pazartesi gününden itibaren Van’da etkili olmaya devam edecek.

Tahmini verilerine göre Van’ın 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

Başkale;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Çaldıran;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

Çatak;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

Edremit;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

Erciş;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Gevaş;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

Gürpınar;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

İpekyolu;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: : Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

Muradiye;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

Özalp;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

Saray;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

Tuşba;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: : Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu