Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Ekim tarihli yayımlanan hava durumu verilerine göre hafta sonunu parçalı bulutlu geçirecek olan Van, hafta başından itibaren yeniden yağışlı sistemin etkisine girecek.

Sonbahar mevsiminin etkisini göstermeye başladığı Van’da hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı.

Tahmini hava durumu verilerine göre hafta sonu Van’da parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı düşünülüyor. Hava durumu takvimine göre yağışlar Pazartesi gününden itibaren Van’da etkili olmaya devam edecek.

Tahmini verilerine göre Van’ın 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;

 Bahçesaray;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

 Başkale;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

 Çaldıran;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

 Çatak;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

 Edremit;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

 Erciş;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

 Gevaş;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

 Gürpınar;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

 İpekyolu;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: : Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

 Muradiye;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

 Özalp;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

 Saray;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

 Tuşba;

12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: : Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu

Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk