Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Ekim tarihli yayımlanan hava durumu verilerine göre hafta sonunu parçalı bulutlu geçirecek olan Van, hafta başından itibaren yeniden yağışlı sistemin etkisine girecek.
Sonbahar mevsiminin etkisini göstermeye başladığı Van’da hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı.
Tahmini hava durumu verilerine göre hafta sonu Van’da parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı düşünülüyor. Hava durumu takvimine göre yağışlar Pazartesi gününden itibaren Van’da etkili olmaya devam edecek.
Tahmini verilerine göre Van’ın 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu
Başkale;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Çaldıran;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu
Çatak;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu
Edremit;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu
Erciş;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Gevaş;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu
Gürpınar;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu
İpekyolu;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: : Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu
Muradiye;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu
Özalp;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu
Saray;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu
Tuşba;
12 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
13 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: : Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu