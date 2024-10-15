Aktarılan verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Van’ın doğu ve kuzey bölgesinde yer alan Erciş, Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkili olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen Van’da rüzgarın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ VAN’IN KUZEY İLÇELERİNİ UYARDI!

Yağış değerlendirmesinde bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, Van'ın doğu ve kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklendiğini duyurarak uyarıda bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi;

“Oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, yağış anında Van Gölünde kuvvetli rüzgar ve dalga yükselmesi gibi) ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir.”

Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı