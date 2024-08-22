Meteorolojik verilere göre bugün Van ve bölge illerinde öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji tarafından verilen bilgide; “Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, bugün öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bugün Van ve bölge illeri için öğlen saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji; “Bölgemiz genelinde rüzgarın bugün (perşembe) öğle ve akşam saatleri arasında güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Van Valiliği de, dün yaptığı paylaşımda bugün için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunmuş ve dikkatli olunmasını istemişti.