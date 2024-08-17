Meteoroloji’nin yayımladığı verilere göre Van genelinde bugün hava durumunun; parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Van’da bugün hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/32 C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/23 C

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/24 C

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 14/33 C

Edremit: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/27 C

Erciş: Parçalı ve az bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/30 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/29 C

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/31 C

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/27 C

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 17/28 C

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 11/27 C

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 14/26 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/27 C