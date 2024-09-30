Genel tanımıyla; ilgili eğitim kademesine giriş yaşında olan bir kişinin, belirtilen eğitim kademesinde geçirmesi muhtemel örgün eğitim süresini ifade eden Muhtemel Eğitim Seviyesi (MES) Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye dâhil olmak üzere tüm ülkeler için ülkeler düzeyinde; ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak yayımlandı.

Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2023 yılında 17,9 yıl oldu. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 12,3 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,6 yıl olarak hesaplandı.

VAN EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN 3. İL

Muhtemel eğitim süresinin son 5 yılda en çok arttığı 3. il yüzde 2,5 ile Van oldu.

MES'in 2019 ile 2023 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk beş il sırasıyla yüzde 8,3 ile Gümüşhane, yüzde 4,6 ile Hakkari, yüzde 2,5 ile Van, yüzde 2,1 ile Diyarbakır ve yüzde 1,7 ile Ağrı oldu.

Aynı dönemde, muhtemel eğitim süresinin en çok düşüş gösterdiği iller ise sırasıyla yüzde 10,4 ile Eskişehir, yüzde 10,3 ile Çankırı, yüzde 10,0 ile Yalova, yüzde 9,6 ile Antalya ve yüzde 8,6 ile Muğla oldu.