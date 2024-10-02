Kırmızı Grup’ta 5. Hafta maçında Menemen Futbol Kulübü ile Artı Değer Van Spor FK, Menemen İlçe Stadı’nda karşı karşıya geldi. 1 – 1 biten müsabakada taraflar puanları paylaştı.
Ev sahibi ekip Menemen Futbol Kulübü, “saha olayları” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.
PFDK sevk raporunda; “Menemen Futbol Kulübü’nün 28.09.2024 tarihinde oynanan Menemen Futbol Kulübü-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Menemen Futbol Kulübü futbolcusu Seçim Can Koç’un aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 29.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.